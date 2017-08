CDU/FDP-Nachtragsetat: Erstmal kein Schuldenabbau

Die ab 2020 gültige Schuldenbremse werde man selbstverständlich einhalten, betonte Finanzminister Lutz Lienenkämper ( CDU ) am Mittwoch (30.08.2017) in Düsseldorf. Bei der Vorstellung der Eckpunkte eines Nachtragshaushalts für 2017 kündigte der Minister jedoch keinen sofortigen spürbaren Schuldenabbau an. Kommende Woche soll das Landeskabinett den Etatentwurf genehmigen. Dann muss der Landtag entscheiden.

1,55 statt 1,62 Mrd. Neuverschuldung