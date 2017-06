Terrorverdacht: 22-jähriger Syrer festgenommen

Ein 22-jähriger Syrer ist am Mittwoch (31.05.2017) in NRW wegen Terror-Verdachts festgenommen worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Karlsruhe bekanntgab, wurde auch seine Wohnung durchsucht. Den Ort wollte sie auf Nachfrage nicht nennen. Ahmet A. A. sei dringend verdächtig, sich als Mitglied an der ausländischen Terror-Gruppe Jabhat al-Nusra beteiligt zu haben. Zudem soll er gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben. Er wurde nach seiner Festnahme am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt und ist seither in Untersuchungshaft.