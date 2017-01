Landtag: "Arbeitswelt muss familiengerechter werden"

Wie klappt's eigentlich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in NRW ? Wie gut können junge Familien in Beruf, Familienzeit, Schule und Hobbys unter einen Hut bekommen? Mit diesen Fragen hat sich rund zwei Jahre lang eine Kommission im Düsseldorfer Landtag beschäftigt. Herausgekommen sind 169 Handlungsempfehlungen auf 312 Seiten rund um die Probleme und Bedürfnisse von Familien in NRW . Ein Ergebnis: Besonders Alleinerziehende, unverheiratete Paare und Flüchtlingsfamilien seien gesellschaftlich massiv benachteiligt. Dies gelte vor allem für das Steuerrecht.

Fraktionsübergreifende Einigkeit

Der Düsseldorfer Landtag will am Mittwoch (25.01.2017) über den Bericht beraten. Die erarbeiteten Vorschläge befassen sich etwa mit der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, mit Wohnraum für Familien oder mit den finanziellen Rahmenbedingungen von Eltern. Obwohl alle fünf Landtagsfraktionen in der Kommission vertreten sind, herrschte in vielen Punkten seltene Einigkeit: "Weit über 90 Prozent der Empfehlungen wurden einstimmig beschlossen" , erklärte Wolfgang Jörg ( SPD ) bei der Vorstellung des Berichts am Dienstag (24.01.2017). "Trotz bestehender politischer Meinungsverschiedenheiten haben wir ein gutes Ergebnis erreicht" , ergänzte Björn Kerbein ( FDP ).