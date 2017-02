Elternverbände kritisieren Inklusion in NRW

In vielen Schulen hat sich die Förderung der Kinder verschlechtert – sowohl von behinderten als auch von nicht-behinderten Kindern. Diese Bilanz zogen fünf Elternverbände am Dienstag (07.02.2017) in Düsseldorf nach zweieinhalb Jahren Inklusion in NRW s Schulen.

Inklusion nicht generell rückgängig machen

Die Elternverbände sind dabei nicht generell gegen das gemeinsame Unterrichten von behinderten und nicht behinderten Kindern. Sie fordern jedoch, dass die Inklusion nicht in dem Tempo umgesetzt wird, wie es bisher gemacht wird.

Theo Borbonus vom Landesverband der Eltern und Förderung sprachbehinderter Kinder meint: " Die Ressourcen müssen stimmen, zum Beispiel was die Lehrkräfte angeht. Und es muss ein Konzept dahinter sein. Vor allem müssen die Schulen selbst dieses Konzept mittragen ."

" Gießkannen-Inklusion funktioniert nicht "

Theo Borbonus war viele Jahre lang Leiter einer Förderschule und hat auch eine behinderte Tochter. In seinen Augen ist es schädlich, wenn Förderschullehrer gezwungen werden, für einzelne Stunden an normalen Schulen zu unterrichten: " Die sind doch dann nicht mit dem Herzen dabei. " Er glaubt, dass Inklusion erst funktionieren kann, wenn sie so umgesetzt wird, dass alle sich langsam aneinander annähern können.

Vor allem bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern echte Wahlfreiheit zwischen einer Förderschule oder einer inklusiven Regelschule. Derzeit praktiziere das Land eine von oben nach unten verordnete "Gießkanneninklusion".

Vater berichtet von gescheiterter Inklusion

Karsten Bühnemanns berichtete beispielhaft von seiner persönlichen Erfahrung. Mit nur zwölf Jahren besuche sein autistischer Sohn jetzt schon die dritte Schule. Erst seit er an einer speziellen Förderschule sei, gehe es ihm besser, erzählt Karsten Bühnemann. " Die Inklusion hat bei ihm nicht funktioniert, weil die Klassen zu groß waren, weil er jeden Tag ausgegrenzt wurde und weil das Mobbing, das da stattgefunden hat gegenüber Kindern, die anders sind als das Gros der Klasse, ihn pychologisch belastet hat. "

Seit dreieinhalb Jahren geht der 12-Jährige mittlerweile auf eine Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung - dort geht es ihm viel besser, beobachtet sein Vater.