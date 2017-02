NRW verliert Geduld mit Ditib

Minister will nicht mehr lange warten

"Ein friedliches Miteinander funktioniert nur mit einer Institution, die nicht der verlängerte Arm Ankaras ist" , sagte Schmeltzer am Mittwoch. Ditib müsse sich jetzt sehr schnell erklären. Bislang habe sich bei ihm noch kein Vertreter der Religionsanstalt gemeldet. Er sei nicht gewillt, noch viel länger zu warten. Als Konsequenz könnte die Landesregierung die Zusammenarbeit komplett beenden.

Ditib ist abhängig von der Türkei

Bereits Ende Januar hatte Schmeltzer von Ditib verlangt, die Unabhängigkeit von der Türkei zu erklären. Es reiche aber nicht aus, das nur in Interviews zu tun, sagt Schmeltzer nun. Er verlangt, dass die Trennung auch in der Satzung verankert werde. Offen ist, wie das praktisch funktionieren soll. Ditib ist komplett abhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Die in Deutschland eingesetzten Imame werden von der Türkei bezahlt. Darauf müsste Ditib verzichten, sagte Schmeltzer.

Am Donnerstag (09.02.2017) berät auch der Innenausschuss des Landtags über Ditib. Landesverfassungsschutzpräsident Burkhard Freier wird die Abgeordneten über die Bespitzelungen informieren. In Ankara kommt derweil am Mittwoch die Ditib-Spitze zum einem Krisentreffen zusammen. Der Druck ist offenbar groß.