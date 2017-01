Will Integrationsminister Zusammenarbeit mit Ditib aussetzen?

NRW -Integrationsminister Rainer Schmeltzer ( SPD ) will die Zusammenarbeit mit der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion ( Ditib ) offenbar aussetzen. Nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeigers" vom Donnerstag (26.01.2017) reagiert Schmeltzer damit auf die Bespitzelung von fünf Lehrern an staatlichen Schulen in NRW, die von Ditib-Predigern als vermeintliche Anhänger der Gülen-Bewegung diffamiert und deren Namen an die türkische Religionsbehörde Diyanet nach Ankara weitergegeben wurden.

Rückzug aus der Dialogplattform Islam?