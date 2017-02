Spitzel-Skandal um Ditib zieht weitere Kreise

Was der Lehrer dem Kölner Stadtanzeiger berichtet haben soll, liest sich wie ein Spionage-Roman. Er selbst, der - wie die Tageszeitung berichtet - anonym bleiben möchte, soll einer der Lehrer sein, die bei der türkischen Religionsbehörde Diyanet denunziert worden waren. Doch dabei soll es nicht geblieben sein.

"Vom Geheimdienst mehrfach ausgehorcht und bedrängt"

Zwei entfernte Verwandte des Lehrers hätten berichtet, dass sie in der Türkei vom Geheimdienst mehrfach ausgehorcht und bedrängt worden seien. Außerdem hätten sie den Lehrer, der in Deutschland geboren ist und als verbeamteter Lehrer an einer allgemeinbildenden Schule arbeitet, eindringlich davor gewarnt, in die Türkei zu reisen.

Fünf Lehrer aus NRW bespitzelt

Ob den anderen Lehrern, die von der Bespitzelung betroffen sind, Ähnliches widerfahren sei, ist unklar. In Berichten, die dem NRW-Verfassungsschutz vorliegen, sind elf Institutionen und 28 Personen gelistet - darunter auch fünf Lehrer von staatlichen Schulen aus Nordrhein-Westfalen.

Betroffene sind angebliche Gülen-Anhängern

Die Berichte stammen von Religionsattachés der türkischen Generalkonsulate in Köln, Düsseldorf und München, die mit Ditib zusammenarbeiten. Geschrieben worden waren die Berichte für die türkische Religionsbehörde Diyanet. Aufgeführt waren Namen von angeblichen Gülen-Anhängern.

Schulministerin fordert Aufklärung

Schulministerin Sylvia Löhrmann hatte Ditib am Freitag (03.02.2017) zu einer Klärung innerhalb von zwei Wochen aufgeführt. Die Frist läuft demnach bis zum 17. Februar 2017. Um den islamischen Religionsunterricht in den Schulen nicht zu belasten, habe sie Ditib aufgefordert, ihren Sitz im Beirat für islamischen Religionsunterricht ruhen zu lassen, sagte Löhrmann.

Stand: 06.02.2017, 08:37