NRW-Fraktionen fordern Ditib zur Unabhängigkeit auf

In einem waren sich die Fraktionen im Düsseldorfer Landtag einig: Der türkisch-islamische Religionsverband Ditib muss sich von Ankara lossagen. Erwartet werde vom Verband der ernsthafte Wille zur Loslösung vom direkten Einfluss türkisch-staatlicher Institutionen, betonte Integrationsminister Rainer Schmelter ( SPD ) am Mittwoch (15.02.2017) im Düsseldorfer Landtag. "Entsprechende Signale müssen erfolgen. Ich bin für Ditib jederzeit ansprechbar" , so Schmeltzer.

Diskussion um Spionagevorwürfe der Ditib