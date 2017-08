Diesel-Gipfel: Laschet will "messbare" Ergebnisse

" Es muss sehr schnell etwas passieren "

Da dieser Gerichtsentscheid Schule machen könnte, sei NRW also darauf angewiesen, bei dem Treffen in Berlin " gute Ergebnisse zu erzielen ", erklärte Laschet, der seinen Sommerurlaub am Bodensee unterbrochen hat, um am Mittwoch nach Berlin zu reisen: " Es muss sehr schnell etwas passieren. "

Eingeladen haben Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ( CSU ) und Umweltministerin Barbara Hendricks ( SPD ). Teilnehmen werden die jeweiligen Regierungschefs aus neun Bundesländern, außerdem Vertreter der Autohersteller VW , Mercedes, BMW , Opel und Ford, der Verband der deutschen Automobilindustrie und der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Bei dem Treffen soll die Autoindustrie darlegen, wie sie Diesel-Fahrzeuge mit den Abgasgrenzwerten Euro 5 und Euro 6 so nachrüstet, dass sie weniger gesundheitsgefährdende Abgase ausstoßen.

Autoland Nordrhein-Westfalen

Dienstreise in schwieriger Mission: Armin Laschet

Für Laschet dürfte es eine erste Dienstreise in schwieriger Mission sein: Ein Drittel aller Arbeitsplätze in der Autozuliefererindustrie seien in NRW , sagte Laschet. Die Daimler AG und Ford stellen selber Autos her, insgesamt beschäftigen hierzulande rund 800 Unternehmen mehr als 200.000 Mitarbeiter. Nach Angaben der landeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft NRW .Invest ist die Autobranche mit rund 63 Prozent Exportquote der Industriezweig mit dem höchsten Exportanteil in NRW .

Laschet will Maßnahmenpaket fordern

Das " Dilemma " um den Umweltsünder Diesel müsse daher " in Abwägung zwischen Ökonomie und Ökologie " gelöst werden, sagte Laschet. Er kündigte an, in Berlin ein " Maßnahmenpaket " zu fordern, das in absehbarer Zeit " substanziell messbare Ergebnisse " bringen soll:



Zunächst müssten die Autohersteller auf eigene Kosten die Software in Dieselfahrzeugen auf umweltverträgliche Werte korrigieren.

Außerdem soll ein Fonds gegründet werden - gespeist von Autoindustrie und Bund gemeinsam - der die Kommunen dabei unterstützt, ihre ÖPNV -Flotten auf neuesten Standard umzurüsten. 26.000 Dieselbusse führen in Deutschland umher, so Laschet, von denen 24.000 für je rund 15.000 Euro umrüstbar seien. Mithilfe des Fonds, der mit 300 Millionen Euro bestückt sein soll, lasse sich " sehr schnelle Wirkung " bei der Luftverbesserung in den Städten erzielen.

