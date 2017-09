NRW-Dieselgipfel: Umrüstung von ÖPNV-Bussen soll gefördert werden

Armin Laschet will Fahrverbote für Diesel-Pkws in NRW-Kommunen verhindern. Man benötige effektive Lösungen und dürfe nicht nur den Diesel-Pkw im Blick haben, sagte der CDU-Politiker am Freitag (01.09.2017) beim Treffen mit Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände und Bürgermeistern, deren Kommunen von einem Diesel-Fahrverbot bedroht sind.

ÖPNV-Busse nachrüsten

In dem Gespräch stellte er eine Initiative vor, mit der die Nachrüstung von dieselbetriebenen ÖPNV-Bussen ab der Euro-Abgasnorm II aufwärts gefördert werden soll. Damit leiste man einen wirkungsvollen Beitrag, um die Stickoxid-Werte in den Städten zu senken. Details zu dem Programm konnte die Staatskanzlei auf Nachfrage nicht nennen. Der Vorstoß soll am Montag (04.09.2017) beim zweiten Diesel-Gipfel in Berlin besprochen werden, hieß es.

Die Landesregierung will außerdem die Elektromobilität in NRW mit insgesamt 100 Millionen Euro fördern, wie Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) parallel zu dem NRW-Dieselgipfel mitteilte.