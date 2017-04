DGB setzt künftige Landesregierung mit Forderungen unter Druck

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert von der nächsten NRW -Landesregierung noch in diesem Jahr Lösungen für Probleme auf dem Arbeitsmarkt und im Kitabereich. Nach der Landtagswahl am 14. Mai müssten drei Aufgaben dringend bewältigt werden, unterstrich DGB -Landeschef Andreas Meyer-Lauber am Mittwoch (26.04.2017) in Düsseldorf.

Das Land brauche Konzepte gegen sachgrundlos befristete Jobs sowie mangelnde Krippen- und Ausbildungsplätze. Noch in diesem Jahr müsse das Land bei der Finanzierung von Krippenplätzen nachlegen.

Mehr Geld für die Kita-Finanzierung

" Trotz einer enormen Aufholjagd haben wir in NRW nach wie vor nicht genügend Plätze für unter Dreijährige ", kritisierte Meyer-Lauber. Ohne zusätzliche Landesmittel könnten die Kita-Träger den Bedarf in den Kommunen nicht decken. " Die Kita-Finanzierung ist nicht auskömmlich. Da brennt es ", mahnte der Gewerkschaftschef.

Ebenso zügig müsse die nächste Landesregierung ein Konzept gegen mangelnde Ausbildungsplätze vorlegen. " Jedes Jahr bekommen rund 24.000 junge Menschen in NRW keinen Ausbildungsplatz ", kritisierte Meyer-Lauber. " Noch immer leisten wir uns, dass rund 15 Prozent eines Jahrgangs keine berufliche Ausbildung macht. "

Angebot an Lehrstellen ist gesunken

Selbstverpflichtungserklärungen der Unternehmen hätten das Problem nicht gelöst. " Das Angebot an Lehrstellen ist gesunken ", bilanzierte Meyer-Lauber. Der DGB fordert daher eine branchenspezifische Ausbildungsumlage: Wer nicht ausbildet, soll zahlen.