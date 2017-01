Protest gegen Abschiebungen von Hindus und Sikhs

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag (28.01.2017) in Köln gegen die Abschiebung von Hindus und Sikhs nach Afghanistan demonstriert. Der Zentralrat der afghanischen Hindus und Sikhs forderte die Bundesregierung und alle Länderregierungen in Deutschland auf, einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan auszusprechen, vor allem für Hindus und Sikhs.

Zudem sollten alle in Deutschland lebenden Hindus und Sikhs aus Afghanistan den Flüchtlingsstatus erhalten, da sie in ihrer Heimat religiös verfolgt würden. Afghanistan sei derzeit für niemanden sicher, erklärte der Zentralrat. Religiöse Minderheiten wie die Hindus und Sikhs seien besonders gefährdet.

Beteiligt an der Demonstration waren auch der Afghan Hindu Kultur Verein und die afghanische Hindu Gemeinde in Köln.

Stand: 28.01.2017, 15:42