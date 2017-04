Datenschutzbeauftragte: Ärger um privat installierte Videokameras

In den vergangenen beiden Jahren haben sich fast 1.300 Bürger bei der Datenschutzbeauftragten in NRW , Helga Block, über privat installierte Videokameras beschwert.

In ihrem am Dienstag (25.04.2017) vorgestellten Bericht zweifelt Block die vermeintlich abschreckende Wirkung vermehrter Videoüberwachung an. Stattdessen fühlten sich viele zunehmend von Kameras belästigt, die Privatleute in ihrer Umgebung installiert hätten, um zum Beispiel ein Haus oder eine Tiefgarage zu bewachen.

Kritik an Kameras am Armaturenbrett

Zunehmend gebe es auch Videokameras auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe von Autos. Ob die Aufnahmen im Falle von Verkehrsgerichtsverfahren als Beweismittel zulässig seien, werde von den Richtern unterschiedlich bewertet, heißt es im Bericht. " Eindeutig ist jedoch: Ihr Einsatz ist datenschutzrechtlich unzulässig. "

Keine Gesundheitsdaten über Fitnessarmbänder an Krankenversicherer melden

Eindringlich warnt die Datenschutzbeauftragte davor, Gesundheitsdaten, die etwa über Fitnessarmbänder erfasst werden, an Krankenversicherer zu melden. Kurzfristige Vorteile könnten sich langfristig als Nachteile entpuppen.

Die Datenschützerin sieht sogar gesetzlichen Handlungsbedarf für den Einsatz solcher Apps im Bereich von Kranken-, Berufsunfähigkeits- und Lebensversicherungen. Das " bedenkliche Geschäftsmodell" belohne die Fitness einiger Sportler, grenze aber andere aus, die gar nicht in der Lage seien, an solchen Programmen teilzunehmen. "Damit wird die Solidargemeinschaft infrage gestellt", warnte Block.

Stand: 25.04.2017, 14:50