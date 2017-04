Terror-Experte Neumann kommt wohl in CDU-Sicherheitsteam

Pressetermin mit Neumann am Freitag

"Mit Peter Neumann haben wir einen renommierten Experten, um zu untersuchen, wie wir NRW gegen Islamismus und Terrorismus am besten schützen können" , sagte Bosbach dem "Express". Bosbachs Nominierung am Vortrag hatte Neumann bei Twitter noch als "echten Coup" bezeichnet. Dass der Terrorismus-Experte ebenfalls in Laschets Team soll, war da noch nicht bekannt.