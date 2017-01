Internet an Schulen: Opposition fordert mehr Tempo

Die Opposition im NRW -Landtag sieht bei der Ausstattung der Schulen mit schnellem Internet großen Aufholbedarf. CDU -Bildungsexperte Klaus Kaiser sagte am Freitag (27.01.2017) im Landtag unter Berufung auf eine Studie, nur etwa jede fünfte Schule in NRW verfüge über einen Breitband-Anschluss mit einer Geschwindkeit von 50 Mbit /Sekunde. Und der sei nötig für guten Unterricht mit digitalen Medien, so die FDP .