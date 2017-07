Neuer Verkehrsminister schafft Blitzmarathons ab

" Das Thema ist durch ", erklärte der neue Landesinnenminister Herbert Reul ( CDU ) im Interview mit der "Westdeutschen Zeitung" (Samstag/15.07.2017). Die Initiative für den Aktionstag gegen Raser war einst von Nordrhein-Westfalen ausgegangen und von anderen Bundesländern und sogar europaweit übernommen worden.

Das Instrument, mit dem die Zahl von Unfällen gesenkt werden sollte, war aber immer umstritten - nicht nur bei Verkehrssündern, sondern auch bei Verkehrsexperten.

Verkehrsminister Reul (CDU)

Auch die schwarz-gelbe Regierung bezeichnet den Blitzmarathon als "ungeeignet", die Vekehrssicherheit auf Dauer zu verbessern, so Reul. Stattdessen will die neue Landesregierung die "zielgerichtete Verkehrsüberwachung " etwa in Form von unangekündigten Kontrollen verstärken.

30.000 Temposünder erwischt