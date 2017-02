Korruptionsaffäre um BLB: Sechs Jahre Haft gefordert

In der millionenschweren Korruptionsaffäre um den landeseigenen nordrhein-westfälischen Baubetrieb BLB hat die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft für Ex-BLB-Chef Ferdinand Tiggemann gefordert. Tiggemann sei der besonders schweren Bestechlichkeit und Untreue überführt, hieß es am Montag (06.02.2017) vor dem Landgericht Düsseldorf.

Ein mitangeklagter mutmaßlicher Komplize, über den die illegalen Geldströme abgewickelt worden sein sollen, soll zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt werden und 200.000 Euro Geldauflage zahlen.

Hoher Schaden für den Steuerzahler

In mehreren Fällen, bei denen das Land Nordrhein-Westfalen in Gestalt seines Baubetriebs BLB als Bauherr auftrat, seien dem Steuerzahler durch Korruption und Untreue Schäden in Millionenhöhe entstanden.

Ausgangspunkt der Affäre: Das Landesarchiv

Vor dem Ankauf von Immobilien durch den BLB sollen dessen Pläne verraten und die Kosten systematisch durch Zwischenkäufer in die Höhe getrieben worden sein. Seine Komplizen hätten stets konspirativ von " T ." gesprochen, wenn sie Tiggemann gemeint hätten.

Mehrstündiges Plädoyer der Staatsanwälte

Treffen hätten in Hotels stattgefunden, auf Bewirtungsquittungen seien falsche Namen angegeben worden. Tiggemann habe sein Konto monatelang nicht antasten müssen, aber große Ausgaben getätigt, ein Auto und vieles mehr bar bezahlt, so die Staatsanwälte in ihrem mehrstündigen Plädoyer.

Tiggemann bestreitet die Vorwürfe: Er habe in diesem Zeitraum unter anderem deshalb über so viel Bargeld verfügt, weil ein geplatzter privater Hauskauf in Kroatien in bar rückabgewickelt worden sei. Die Staatsanwälte werteten dies als Schutzbehauptung.

Landgericht verhandelt seit April 2016 über den Fall

Prozessort und Teil des Falls: Das Düsseldorfer Landgericht

Die spektakulärste Korruptionsaffäre seit Jahren in NRW wird seit April vergangenen Jahres vor dem Düsseldorfer Landgericht aufgerollt. Auch beim Bau des Gerichtsgebäudes, in dem der Fall nun verhandelt wird, soll es nicht mit rechten Dingen zugegangen und ein Schaden von vier Millionen Euro zu Lasten des Landes entstanden sein.

Außer Tiggemann sitzt noch ein Rechtsanwalt aus Bad Neuenahr auf der Anklagebank. Öffentlich wurde der Verdacht bereits 2010 durch die Kostenexplosion beim Bau des NRW -Landesarchivs in Duisburg. Dieser Komplex ist in der aktuellen Anklage allerdings nicht enthalten. In den ursprünglich fünf angeklagten Fällen summierte sich der Gesamtschaden für den Steuerzahler laut Anklage auf mehr als 16 Millionen Euro.

Beweisaufnahme ist beendet

Am Montag beendete das Gericht unter Vorsitz von Richter Guido Noltze die Beweisaufnahme. Ein Urteilstermin steht noch nicht fest. Ermittler des Landeskriminalamts, auf Korruption spezialisierte Staatsanwälte in Wuppertal, der Landesrechnungshof und ein Untersuchungsausschuss des Landtags beschäftigen sich schon seit Jahren mit den Vorgängen.