Jäger: "Der Fußball steht am Scheideweg"

Polizei rechnete mit Attacken gegen Mannschaftsbus

Wie konnte das passieren? Für Inspekteur Heinen waren die Gewaltausbrüche nicht vorherzusagen. Es habe keinerlei Informationen gegeben, dass Dortmunder Problemfans Anhänger des Teams aus Leipzig angreifen würden. Gerechnet hat die Polizei offenbar nur mit Attacken auf den Mannschaftsbus des ostdeutschen Vereins.

Heinen berichtet von einem Brief des RB Leipzig an Innenminister Ralf Jäger ( SPD ). Darin hatte die Vereinsführung um Polizeischutz für den Mannschaftsbus gebeten. Hintergrund: Schon bei Spielen in Köln und Leverkusen hätten gegnerische Fans den Bus unter anderem mit Farbbeuteln angegriffen und versucht, ihn zu stoppen.

Der Verein aus Ostdeutschland ist vielen Anhängern von Traditionsvereinen wegen seines Geschäftsmodells und dem finanzstarken Unternehmen im Hintergrund verhasst.

Eruptive Angriffe aus Frust

Damit der Bus in Dortmund sicher ans Ziel kommen konnte, leitete die Polizei ihn auf einer anderen Route ins Stadion. Und das, so Heinen, habe die Ausschreitungen verursacht.

Auch die Banner im Stadion stehen in der Kritik

350 bis 400 "Ultras" hätten auf den Bus gewartet. Als sich herumsprach, dass er auf einem anderen Weg ins Stadion gelangt sei, hätten sich die Randalierer aus Frust und " eruptiv " ein anderes Ziel gesucht. Und das waren die Leipziger Fans, die just in diesem Moment aus einem Sonderzug gestiegen waren.

Das sei ungeplant und unvorhersehbar gewesen, sagt Heinen. Der Polizei sei kein Vorwurf zu machen. Sie habe mit 237 Polizisten geplant, und dieser Kräfteansatz sei "angemessen" gewesen. Die Opposition wirft Innenminister Jäger gleichwohl vor, Polizeieinsätze mit "Mut zur Lücke" zu planen. Jäger weist das im Ausschuss empört zurück.

Jäger erwartet Unterstützung der Fans

Für den Innenminister zeigen die Krawalle von Dortmund, dass der deutsche Fußball "am Scheideweg" stehe. Wenn die Fußballkultur in der heutigen Form erhalten bleiben solle, müssten sich die Fans gegen Gewalt stellen. Ansonsten drohten Einschränkungen wie in England oder Spanien - mit Alkoholverbot und Abschaffung von Stehplätzen. Jäger erwartet von den Dortmunder Fans, dass sie die Polizei unterstützen und ihnen die Namen der "Rädelsführer" nennen.

Gemeinsame Erklärung von Borussia und RBL

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund und RB Leipzig arbeiteten unterdessen ebenfalls am Donnerstag während eines Treffens auf Führungsebene die Vorkommnisse auf. Dabei entschuldigten sich BVB-Präsident Reinhard Rauball und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke beim RBL-Vorstandschef Oliver Mintzlaff und Sportdirektor Ralf Rangnick.

" Keine sportliche und emotionale Rivalität rechtfertigt die verbalen Verunglimpfungen und persönlich beleidigenden Transparente gegen Leipziger Offizielle sowie die gewalttätigen Attacken auf RBL-Fans ", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Gemeinsames Ziel sei es, eine Wiederholung der Vorkommnisse für die Zukunft auszuschließen.

Stand: 09.02.2017, 17:30