Das bringt das politische Jahr 2017

Eigentlich sind sich alle Parteien einig: Die Wahlkämpfe des nächsten Jahres sind eine große Chance. Das Motto: Dem Bürger wieder klar machen, worum es eigentlich geht – Schluss mit den Scheindebatten. FDP -Chef Christian Lindner freut sich darauf: "Dann geht es endlich um Fakten" , sagt er.

Streng an Fakten will sich auch die amtierende Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) orientieren. Ihrer Erfahrung nach, sagt sie, biete gerade ein Wahlkampf die Möglichkeit "wieder mehr über Fakten zu reden" . Der Chef der nordrhein-westfälischen CDU , Armin Laschet, hat "Ersatzdebatten" abgeschworen: "Wir müssen darüber reden, wie NRW besser werden kann, bei innerer Sicherheit, Wirtschaft und Bildung" , sagt Laschet.

Kein Wahlkampf mit Populismus

Terorgefahr nicht instrumentalisieren

Dabei haben sich die im Landtag vertretenen Parteien für das nächste Jahr eines versprochen: Sie wollen keinen Wahlkampf, der mit Gefühlen gegen Flüchtlinge, Fremde und Muslime spielt. Oder in dem die Terrorgefahr instrumentalisiert wird für billige Punktgewinne bei potentiellen AfD -Wählern. "Bei mir werden sie keine Strategieänderung sehen, die sagt, wir sind jetzt auch mal nur mit Bauchgefühl unterwegs oder mit Hetze" , sagte Hannelore Kraft erst kürzlich vor der Landespressekonferenz.

Hält der Ehrenkodex?

Im Prinzip stehen die Chancen gut, dass sich alle an den Ehrenkodex halten. Die Voraussetzungen sind besser als in anderen Bundesländern: Die großen Parteien in NRW stützen den Flüchtlingskurs der Kanzlerin. Auch die CDU . Dafür steht ihr NRW -Spitzenmann, Ex-Integrationsminister Armin Laschet. Der hält wenig von Grenzschließungen, Asylobergrenzen, Doppelpass-Entzug und Transitzonen. "Da muss man auch in Wahlkampfzeiten Kurs halten, auch wenn das schwierig ist" , sagt Laschet.

"Schwarzmaler" gegen "Schönfärber"

Wie schwierig das wird, zeigen die Debatten der letzten Wochen. Da warfen sich die Kontrahenten im Landtag auch gerne mal gegenseitig vor, dem Populismus Vorschub zu leisten. CDU und FDP halten es für gefährlich, wenn die Regierung ihre Leistungen lobt und NRW in gutem Licht darstellt. Umgekehrt finden es Sozialdemokraten und Grüne verwerflich, wenn die Opposition NRW schlechtredet. Im Wahlkampf stehen vermeintliche "Schwarzmaler" angeblichen "Schönfärbern" unversöhnlich gegenüber – die sich gegenseitig verdächtigen, im Lager potentieller AfD -Wähler zu fischen.

Parteien müssen sich vertragen

Die Grenze zwischen plattem Populismus und nötiger Zuspitzung wird 2017 also gründlich ausgelotet. Dabei müssen sich auch die härtesten Widersacher nach der Wahl am 14. Mai zügig wieder vertragen. Nach aktuellen Meinungsumfragen wird es für keine der bekannten Wunsch-Koalitionen zur Mehrheit reichen – für Rot-Grün ebenso wenig wie für Schwarz-Gelb.

Mit einiger Sicherheit wird die AfD im neuen Landtag vertreten sein, wahrscheinlich auch die Linke. Mit beiden will bisher niemand zusammen gehen.

Gibt es eine große Koalition?

Auch eine Jamaika-Koalition wäre in NRW wohl möglich