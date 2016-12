Attentat: NRW-Piraten wollen Sondersitzung

Der als Gefährder bekannte Islamist Anis Amri war Jäger zufolge 2015 nach Deutschland eingereist, hatte sich auch in NRW aufgehalten, seit Februar 2016 aber dann überwiegend in Berlin. Im vergangenen Juni war sein Asylantrag abgelehnt worden. Die Ausländerbehörde im Kreis Kleve konnte ihn allerdings nicht abschieben, weil er keine gültigen Ausweispapiere hatte. Ein Sprecher des Düsseldorfer Innenministeriums sagte: "Anis Amri war nach unserer Kenntnis im August zum letzten Mal in NRW. Die Sicherheitsbehörden in NRW waren, immer wenn er hier war, sehr eng an ihm dran."

Stand: 22.12.2016, 15:52