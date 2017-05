Flüchtiger Asylbewerber in Hessen festgenommen

Thüringen hatte keinen Antrag auf Abschiebehaft gestellt

Dort hatte ihn die Polizei Anfang April festgenommen - doch dann wieder aus der Haft entlassen. Der Grund: Im zuständigen Abschiebegefängnis in Büren war zu dem Zeitpunkt wegen Überlastung kein Platz mehr frei. Da die thüringischen Behörden es außerdem versäumt hätten, einen Antrag auf Abschiebehaft gegen den abgelehnten Asylbewerber zu stellen, habe die Leverkusener Polizei den Mann laufen lassen müssen. Das hatte das NRW Innenministerium auf Nachfrage erklärt. Seitdem war der Mann vom Radar der Polizei verschwunden.

Abschiebung in Vorbereitung

Nach Auskunft des Landratsamts Gotha wurde der ausreispflichtige Mann nun in Hessen verhaftet und in die Abschiebehaftanstalt nach Ingelheim in Rheinland-Pfalz gebracht. Die rheinland-pfälzischen Behörden haben nach Angaben des Gothaer Sprechers einen Abschiebehaftbeschluss beim dort zuständigen Gericht erwirkt. Die Abschiebung des Mannes sei nun in Vorbereitung.

Fall löste Diskussionen aus

Der Fall hatte auch politisch für Aufregung in NRW gesorgt. Unter anderem deshalb, weil verschiedene Medien den Asylbewerber zunächst als Sexualstraftäter bezeichnet hatten - was sich später aber als haltlos erwies. Außerdem entfachte der Fall eine Diskussion über die aktuelle Abschiebepraxis und darüber, dass es derzeit deutschlandweit nicht genügend Plätze in Abschiebehaftanstalten gibt. Nur fünf von 16 Bundesländern betreiben solche Anstalten.



Stand: 03.05.2017, 16:37