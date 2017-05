Arbeitslosenquote sinkt in NRW langsamer - warum?

Arbeitslose haben häufig keine Berufsausbildung

54 Prozent der Arbeitslosen in NRW hätten keine Berufsausbildung. Und sie wird gerade bei Zuwanderern in Deutschland nicht anerkannt. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung befinde sich in NRW dennoch auf einem Höchststand. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit über 20 Jahren nicht.

Viele Langzeitarbeitslose

NRW habe die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 1993, sagte die Chefin der NRW -Arbeitsagentur, Christiane Schönefeld der Nachrichtenagentur dpa. NRW habe aber auch " so viele Arbeitslose wie Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg zusammen ".

NRW sei nicht gerade als Wachstumszentrum bekannt - es gelinge nicht so recht, Neues entstehen zu lassen, sagt Arbeitsmarktforscher Holger Schäfer vom wirtschaftsnahen Institut der Deutschen Wirtschaft. " Es gibt in NRW eine verhärtete Arbeitslosigkeit - Stichwort Hartz-IV - mit einer großen Zahl an Menschen, an die man schwer 'rankommt. Da muss man sich auch fragen, ob die bisherige Strategie richtig ist. "

Fast 313.000 Menschen waren 2016 in NRW ein Jahr oder länger arbeitslos gemeldet, also langzeitarbeitslos. Das waren 43,1 Prozent aller Arbeitslosen.

Achter Platz beim Stellenzuwachs

Stellenzuwachs - auch in NRW