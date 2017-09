Prekäre Arbeitsverhältnisse in vielen NRW-Schulen

Claus Schäfer hat in den letzten elf Jahren viel Routine bekommen in seiner Arbeit. Er macht mit Grundschülern Computer-Führerscheine, nimmt mit ihnen Radiosendungen auf oder produziert Hörspiele. Bis zu 25 Stunden pro Woche arbeitet er an zwei Düsseldorfer Grundschulen.

Der Grevenbroicher mag die Arbeit mit den Kindern. Aber die Bedingungen, unter denen er beschäftigt wird, sind fragwürdig: "Ich schüttele immer den Kopf, was man von uns erwartet für das bisschen Geld, das wir bekommen." Beschäftigt wird er seit mehr als elf Jahren auf Honorarbasis. Er weiß nie, wie es im nächsten Schuljahr weitergehen wird.

Unsichere Arbeitsbedingungen

Wie viele Menschen in NRW an Offenen Ganztagsschulen unter welchen Bedingungen arbeiten, weiß niemand. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Eine WDR -Umfrage unter allen Grundschulen in NRW liefert Anhaltspunkte, wie sie beschäftigt werden: 209 Grundschulen, das entspricht 8 Prozent der Befragten, haben an der Umfrage teilgenommen. Ergebnis: Ein Großteil arbeitet in Teilzeit, als Honorarkräfte oder als Minijobber - oft nur befristet.

Honorarkräfte müssen sich selbst versichern

Sogenannte Bildungsanbieter wie Claus Schäfer bekommen in Offenen Ganztagsschulen in Düsseldorf 25 Euro pro Stunde, in anderen Orten mitunter weniger. Davon müssen die Honorarkräfte aber noch Sozialabgaben wie Rente und Krankenversicherung komplett selbst zahlen, denn sie gelten als selbständig.

Dabei erinnert vieles an seiner Arbeit an die eines Lehrers: "Ich stehe manchmal ab 8 Uhr morgens vor einer Klasse. Ich mache ganz regulär, wie es auf dem Stundenplan vorgesehen ist, in AGs meine Angebote, fast wie im normalen Unterricht. Nur Noten gibt’s bei mir nicht."

Träger sparen Sozialabgaben

Dadurch, dass sich die Honorarkräfte selbst versichern, sparen die Träger die Sozialabgaben. Handelt es sich hier mitunter um Scheinselbständige? Im Fall von Claus Schäfer sieht das die Stadt nicht so. Sie verweist darauf, dass Medientrainer oder Künstler sich ja noch anderweitig betätigen könnten.

Gewerkschaft: Kein Einzelfall

Bei der Gewerkschaft Verdi schätzt Sabine Uhlenkott das anders ein: "Man muss die Verträge von Honorarkräften sicherlich genau prüfen, aber da liegt der Verdacht schon sehr nahe, dass dort ein Beschäftigungsverhältnis vorliegt." Viele Honorarkräfte seien als Scheinselbständige tätig, hätten aber Angst dagegen zu klagen, so Uhlenkott.

Niedersachsen: 12 Millionen Euro Nachzahlung