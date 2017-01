Behörden in NRW tauschten nicht alle Informationen zum Fall Amri aus

Für die Landesregierung scheint klar: Die Fehleinschätzungen im Fall Amri wurden nicht in NRW, sondern im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern getroffen. Und NRW habe alle Informationen an die entscheidenden Stellen weitergeben. In einer Sondersitzung des NRW -Innenausschusses am 05.01.2017 sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger ( SPD ): "Alle Behörden wussten alles. Es gab keine Informationslücken. Es war nicht so, dass jemand über Sachverhalte keine Kenntnis hatte, der in irgendeiner Weise an dem Fall Amri beteiligt gewesen ist." Und dann fragte er noch: "Kann man eigentlich noch mehr miteinander reden, als es in diesem Fall getan wurde?" Möglicherweise ja, wie Westpol-Recherchen zeigen.