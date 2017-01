Westpol-Recherchen: Gegen Amri gab es genügend Haftgründe

JVA Ravensburg hätte Amri länger festhalten können

Ende Juli 2016 hat der Berliner Attentäter das Wochenende in der JVA im baden-württembergischen Ravensburg verbracht. Am Montag musste er wieder freigelassen werden. Der Direktor des Ravensburger Amtsgerichts Matthias Grewe sagt, wenn damals all das bekannt gewesen wäre, was die NRW-Behörden bereits wussten, hätte man Amri länger festhalten können. So fehlten den Ravensburgern Informationen über Amris zahlreichen falschen Identitäten sowie sein Gefahrenpotenzial.

FDP: Rücktritt von Jäger könnte fällig werden

Angesichts dieser Faktenlage hat NRW - FDP -Chef Christian Lindner Zweifel daran, dass alles rechtlich Mögliche getan wurde, um Anis Amri am Anschlag zu hindern. Darum hat seine Fraktion auch ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Wenn darin die Auffassung bestätigt werden sollte, dass es Versäumnisse des Innenministers gab, "dann wird Herr Jäger nicht mehr im Amt zu halten sein" , so Lindner.

NRW-Innenminister Ralf Jäger war von Westpol um eine Stellungnahme gebeten worden. Er sagte das Interview jedoch krankheitsbedingt ab.