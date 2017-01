Fall Amri: FDP verschärft Kritik an Jäger

Im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri hält die nordrhein-westfälische FDP den Druck auf Landesinnenminister Ralf Jäger ( SPD ) aufrecht. Vor einer erneuten Sondersitzung des Landtags-Innenausschusses forderte ihr stellvertretender Fraktionsvorsitzender Joachim Stamp Jägers Rückzug.

"Er räumt keine Fehler ein"

" Das grundsätzliche Problem ist, dass Herr Jäger nicht bereit ist, Verantwortung zu übernehmen ", sagte Stamp am Donnerstagmorgen (19.01.2017) im WDR . Jäger sei sicher nicht der einzige, der Fehler gemacht habe. Er räume aber keine Fehler ein.

Jägers Aussagen " fatal "

Aus Sicht der FDP ist es nicht so, dass die NRW -Behörden keine Möglichkeiten gehabt hätten, Amri zu inhaftieren. " Da macht es sich Herr Jäger zu einfach ", sagte Stamp. Es sei " fatal ", dass der Innenminister so tue, als sei alles Mögliche getan worden. Stamp verwies auf Jägers Äußerung, gegenüber dem als Gefährder eingestuften Amri sei man bis an die Grenze des Rechtsstaatlichen gegangen.

Stand: 19.01.2017, 08:03