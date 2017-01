Der Fall Amri - Fakten und Fehleranalyse

Wieso konnte Amri nicht inhaftiert werden?

Innenminister Ralf Jäger

"Wir können in einem Rechtsstaat Gefährder nicht einfach vorsorglich wegsperren" , sagte Innenminister Jäger in der vergangenen Woche im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf. Abschiebehaft ist laut Aufenthaltsgesetz "unzulässig, wenn feststeht, dass aus Gründen, die der Ausländer nicht zu vertreten hat, die Abschiebung nicht innerhalb der nächsten drei Monate durchgeführt werden kann" . Auch eine sogenannte Abschiebungsanordnung nach § 58a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) kam laut Innenministerium ebenfalls nicht in Betracht, da gegen Amri keine gerichtsverwertbaren Erkenntnisse vorgelegen hätten. Dieser Paragraf 58a existiere seit dem Jahr 2005 und sei in Deutschland noch nie zur Anwendung gekommen.

Was sagt die Opposition im Landtag?

Die Oppositionsfraktionen CDU und FDP zweifeln Jägers Sicht der Dinge an. Die FDP will ein Experten-Gutachten einholen. Die Piraten haben den Eindruck, "dass Anis Amri von den Sicherheitsbehörden bewusst an der langen Leine gehalten werden sollte, um mehr über ein vermeintliches Umfeld erfahren zu können" . Experten zufolge hätten die NRW-Behörden mithilfe des Paragrafen 62 im Aufenthaltsgesetz gegen Amri vorgehen können. Demnach gibt es eine sogenannte Vorbereitungshaft von maximal sechs Wochen und eine Sicherungshaft von maximal 18 Monaten.

Die Sicherungshaft wird unter anderem angewendet, wenn jemand illegal eingereist ist oder die Ausreisepflicht abgelaufen ist. Oder generell dann, wenn sich der Betroffene der Abschiebung entzogen hat oder der begründete Verdacht besteht, dass er sich ihr entziehen will.