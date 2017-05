Amri-Bericht: Verwaltungsgericht lehnt FDP-Antrag ab

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat einen Antrag der FDP -Fraktion im Landtag gegen den Zwischenbericht des Amri-Untersuchungsausschusses als unzulässig abgelehnt. Nach Angaben eines Sprechers entschied das Gericht am Montag (08.05.2017), dass der Verfassungsgerichtshof des Landes zuständig sei.

Die FDP hatte das Gericht eingeschaltet, weil der Bericht im U-Ausschuss nicht mit Zweidrittelmehrheit beschlossen worden war. Aus Sicht von CDU und FDP hatten SPD und Grüne mit ihrer Mehrheit einen Bericht verfasst, der mit gekürzten Zeugenaussagen eine selektive Beweiswürdigung vornehme.

Ausschuss tagt drei Tage vor der Landtagswahl