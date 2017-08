Air Berlin: Was folgt auf die Insolvenz in NRW?

Auch der zweitgrößte NRW-Flughafen Köln-Bonn hatte nach eigenen Angaben 2017 bis einschließlich Juli etwa 5.600 Starts und Landungen von Air Berlin im Angebot.

Laschet für Kredit

Ministerpräsident Laschet

Kein Wunder also, dass NRW-Politiker betonen, möglichst viele Arbeitsplätze am "Drehkreuz Nordrhein-Westfalen" sollten erhalten bleiben. Außerdem ist ja Ferien- und Reisezeit. Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) hatte am Dienstag (15.08.2017) erklärt, dass er in die Gespräche über den 150-Millionen-Überbrückungskredit des Bundes eingebunden gewesen sei.

Es laufen Gespräche, heißt es aus Regierung und Opposition in NRW. Konkrete öffentliche Forderungen oder Festlegungen vermeiden die Landespolitiker aber am Mittwoch. Auf die Notwendigkeit von weiteren Staatshilfen will sich derzeit niemand festlegen.