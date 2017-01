AfD-Vorstand in NRW will Co-Parteichef stürzen

Der Landesvorstand der AfD in Nordrhein-Westfalen hat einen Antrag auf Abwahl des Co-Parteichefs Martin Renner gestellt. Auf dem Landesparteitag Ende Januar in Oberhausen solle über die Abwahl entschieden werden, sagte Parteisprecherin Renate Zillessen der "Rheinische Post" am Mittwoch (18.01.2017). Einen entsprechenden Antrag hätten neun der zehn Mitglieder im AfD-Landesvorstand unterschrieben und fristgerecht eingereicht.