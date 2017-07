NRW-AfD darf zur Bundestagswahl antreten

Die Vorwürfe gegen die AfD

AfD-Anwalt Christian Bill (l.) und Landeswahlleiter Wolfgang Schellen

Die Prüfungen des Landeswahlleiters Wolfgang Schellen hatten ergeben, dass der in zwei anonymen Eingaben erhobene Vorwurf stimmt: Nachweislich seien bei einem AfD-Parteitag des Kreisverbands Recklinghausen im Oktober 2016 in Marl zwei Nicht-Mitglieder der AfD zu Delegierten des Parteitages in Essen gewählt worden. Er entschied Anfang 2017 über die Kandidatenliste zur Bundestagswahl. Beide hatten aber eine Anwärterschaft und von der AfD-Bundesgeschäftsstelle bereits eine Mitgliedsnummer erhalten. Einer der beiden Delegierten habe am Essener Parteitag teilgenommen.

Die Argumente für die Zulassung

Was am Ende für den Wahlausschuss den Ausschlag gab ist offen, denn die Mitglieder diskutierten in einer gut halbstündigen Sitzungspause miteinander und einigten sich dort offensichtlich auf ein Votum. Zuvor hatte aber der Landeswahlleiter ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages zitiert. Demnach sei zu berücksichtigen, wie schwerwiegend die Folgen von Fehlern sind.

Bei der Wahl der AfD-Landesliste in Essen habe bei keinem Wahlgang eine einzige Stimme den Ausschlag gegeben. Auch wenn der Spitzenkandidat Martin Renner im dritten Wahlgang in der Stichwahl nur eine Stimme über dem 50-Prozent-Quorum lag, hätte er bei Abzug dieser einen Stimme immer noch das Quorum erfüllt und gewonnen.

Die Zusammensetzung des Wahlausschusses