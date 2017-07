Kann die AfD in NRW zur Bundestagswahl antreten?

AfD-Einzug in Bundestag gefährdet?

Am Freitag (28.07.2017) entscheidet der Wahlausschuss über die Zulassung der Landesliste für die Bundestagswahl. Sollte eine Liste für ungültig erklärt werden, könnte die betreffende Partei in dem Land nicht antreten. Der AfD könnten in einem solchen Fall entscheidende Prozentpunkte für den Einzug in den Bundestag fehlen, den schließlich ist NRW das bevölkerungsreichste Bundesland. Der jüngste Deutschlandtrend von Infratest Dimap für die Tagesschau sieht die AfD in der Sonntagsfrage bei neun Prozent.