Rund vier Monate vor der Landtagswahl trifft sich die AfD in Oberhausen am Sonntag (29.01.2017) zu einem Landesparteitag. Es dürfte ein langer Tag werden für die rund 400 Delegierten: Auf der Tagesordnung steht das vorläufige Wahlprogramm, ein derzeit 53 Seiten starkes Papier, mit dem die Partei zur Landtagswahl im Mai auf Stimmenfang gehen will. Einige Auszüge daraus:

Beim Thema Bildung und Schule plädiert die AfD für die Rückkehr zum G9-Abitur sowie für Erhalt von Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen und Berufskollegs. Sexualerziehung im Unterricht lehnt die AfD als " bewusste Verunsicherung von Kindern und Jugendlichen " ab.

Wichtiges Thema der AfD: Familie

Auch das Thema Familie steht weit oben auf dem Programm: " Fremdbetreuung " für Kinder besonders unter drei Jahren gefährde " die Gemüts- und Herzensbildung und spätere Liebes- und Beziehungsfähigkeit ". Die Partei will ein "Erziehungsgehalt" für Eltern von bis zu dreijährigen Kindern einführen, wenn ein Elternteil auf die Berufsausübung verzichtet.

Die Gleichsetzung von eingetragenen Lebenspartnerschaften mit der Ehe lehnt die AfD ebenso ab wie eine Frauenquote in der Arbeitswelt.

Beim Thema Geld will die AfD die Grundsteuer für selbstgenutztes Eigentum aussetzen; die Erbschaftssteuer soll abgeschafft werden.