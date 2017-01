Turbulenter AfD-Landesparteitag in Oberhausen

NRW-Vorsitzender Marcus Pretzell

Kurz, nachdem der Landesparteitag der AfD um zehn Uhr eröffnet ist, erleben die 376 Delegierten bereits einen turbulenten Auftakt. Der NRW-Vorsitzende Marcus Pretzell gibt sich in seiner Begrüßung optimistisch: Man werde am 14. Mai " dafür sorgen, dass Frau Kraft in die Geschichte eingeht ", ruft Pretzell unter Applaus.

Ganz anders klingt der umstrittene Co-Vorsitzende Martin Renner, der gleich anschließend feststellt, dass die AfD sich am " Scheideweg " befinde - zerrissen durch " innere Macht- und Positionskämpfe ". Den Beleg dafür liefern die Delegierten, die dann zunächst gut zwei Stunden lang allein über die Abstimmung der Tagesordnung teils heftig diskutieren. "Wir fühlen uns überrumpelt" , sagt ein Delegierter; von " alternativen Fakten " innerhalb der Partei ist die Rede. " Wir brauchen dringend ein Parteiprogramm, die Leute müssen wissen, wofür wir stehen" , ruft ein anderer.

Hunderte Gegendemonstranten

"Eine sehr gefährliche Partei"

Außerhalb der Halle demonstrieren unterdessen seit dem frühen Morgen hunderte Menschen gegen die AfD. Das Oberhausener Bündnis von Initiativen, Gewerkschaften und Parteien hatte zu dem Aktionstag aufgerufen. " Die AfD bleibt eine Partei, die in ihren Äußerungen immer rechtsradikaler geworden ist" , sagte der Fraktionschef der SPD im Oberhausener Stadtrat, Wolfgang Große Brömer. Sie sei eine für die Demokratie "sehr gefährliche Partei" .

Causa Renner: Die Presse muss gehen

Auf dem Parteitag einigt man sich, dass noch vor der Verabschiedung des Wahlprogramms die Diskussion über den Ausschluss Martin Renners stattfinden soll. Von " nicht belegten Vorwürfen " ist vorher die Rede. Der Landesvorsitzende Marcus Pretzell droht mit Veröffentlichung von Interna, die für Renner angeblich unangenehm würden.

Martin Renner