Wahlleiter winkt AfD-Landesliste durch

Landeswahlleiter Wolfgang Schellen beanstandet die umstrittene Liste der AfD zur Landtagswahl am 14. Mai nicht. Dies sei das Ergebnis einer vorläufigen Prüfung, teilte das Innenministerium in Düsseldorf am Donnerstag (12.01.2017) mit. Schellen erklärte, die Liste weise "keine gravierenden Mängel" auf. Die AfD hatte sich wegen des Falls zuvor mit dem Landeswahlleiter beraten. Schellen prüft die Korrektheit der eingereichten Listen, über die Zulassung entscheidet dann der Landeswahlausschuss des Landtags bis zum 5. April 2017.