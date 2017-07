AfD will Neuauszählung der Landtagswahl

AfD will komplette Neuauszählung

Am Montag (24.07.2017) endet die Frist, zu der ein Einspruch gegen das Ergebnis der Landtagswahl eingelegt werden kann. Genau an diesem Tag teilt die AfD nun mit, dass am 20. Juli eine 80-seitige Einspruchsschrift beim Landtagspräsidenten eingegangen sei. Den Eingang wollte der Landtag auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren, man äußere sich grundsätzlich nicht dazu.

Nach Auffassung der AfD liegen die Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung jenseits üblicher statistischer Schwankungen. Darum fordert die Partei nun eine Neuauszählung in allen 15.000 Wahlbezirken.

Wie geht es nun weiter?

Als nächstes wird sich der Wahlprüfungsausschuss mit dem Einspruch der AfD beschäftigen. Seine nächste öffentliche Sitzung ist am 29.08. Kommt der Ausschuss zu dem Ergebnis, dass es einer weiteren Prüfung bedarf, wendet er sich an den Landeswahlleiter. Der gibt ein Votum dazu ab und mit diesem Votum muss sich wiederum der Wahlprüfungsausschuss befassen. Ganz am Ende des Verfahrens könnten dann im Plenum alle Abgeordneten darüber abstimmen.

Entscheidung vor der Bundestagswahl offen

Ab dem Zeitpunkt des Eingangs eines Einspruchs gilt eine Drei-Monats-Frist. In dieser Zeit muss über den Einspruch entschieden werden. Es ist also offen, ob vor oder erst nach der Bundestagswahl am 24. September feststeht, ob in NRW neu ausgezählt werden muss.

Weitere Details über den Einspruch will die AfD am Donnerstag (27.07.2017) auf einer Pressekonferenz mitteilen.

Stand: 24.07.2017, 14:55