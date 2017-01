Kraft pocht auf entschlossene Abschiebungen

Kraft äußerte sich in einem Grußwort zum Auftakt der Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland in Bad Neuenahr (Rheinland-Pfalz). Wer abschließend kein Recht auf Asyl in Deutschland bekomme, müsse auch zurückgeführt werden können, sagte sie am Sonntag (08.01.2017). So "bitter" dies im Einzelfall auch sein könne.