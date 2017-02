Innenminister fordert Neuregelung von Abschiebungen

Ursache für die Hürden seien die Bestimmungen, wie genau die Menschen in ihre Länder zurückgebracht werden können. Das schreibt NRW -Innenminister Ralf Jäger ( SPD ) in einer jetzt veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der CDU -Landtagsfraktion.

Nach Algerien und Marokko können die Menschen laut Innenminister nur in normalen Linienmaschinen geflogen werden. Und: pro Flug dürfen maximal fünf Rückkehrer an Bord gehen - in der Praxis sind es meistens sogar nur ein bis zwei. Denn die Fluglinien können sich auch weigern, die Menschen mitzunehmen, etwa wenn die sich widersetzen und den Betrieb stören.

Minister will auch Charterflüge

Der Innenminister wünscht sich, dass Abschiebungen auch mit Charter-Flügen möglich wären, die extra beauftragt werden. Solche Flüge akzeptiert bisher aber nur Tunesien; Algerien und Marokko weigern sich. Aslyanträge von Menschen aus diesen Ländern werden fast immer abgelehnt.

Insgesamt waren in NRW Ende November gut 3.300 Menschen aus den Maghreb-Staaten ausreisepflichtig, zwei Drittel davon werden aber geduldet und bleiben erstmal hier.