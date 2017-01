Abschiebung nach Afghanistan: Weiter in Planung, weiter umstritten

Im Dezember wurden 34 Männer aus Afghanistan in ihre Heimat zurückgeflogen. 10 davon, alleinreisende Männer und Straftäter, kamen aus NRW. Eine Aktion, die bei Kirchen und Menschenrechtsorganisationen für scharfe Kritik und in der rot-grünen Koalition für großen Ärger sorgte: Die Flüchtlingsbeauftragte der Grünen, Monika Düker, trat aus Protest zurück.

Jetzt könnte es wieder Ärger geben: Ein zweite Sammelabschiebung ist am Montagabend (23.01.2017) durchgeführt worden. Wie die afghanischen Behörden bestätigten, kamen am frühen Dienstagmorgen 26 junge Männer in Kabul an. Der Termin wurde vorher ebenso wenig offiziell bestätigt wie die Herkunft der Passagiere genannt. Nach WDR-Informationen sollen diesmal keine Afghanen aus NRW an Bord gewesen sein. Trotzdem: Abschiebungen nach Afghanistan werden weiter geplant und bleiben umstritten.

Wer kann überhaupt abgeschoben werden?

Einem Erlass aus dem Jahr 2005 zufolge geht es "vor allem" um Straftäter, Gefährder und alleinstehende Männer, die eigentlich ausreisen müssen, weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde und es keine Duldungsgründe gibt.

Abschiebungshindernis: Schulbesuch

Familien mit Kindern sind nicht ausdrücklich ausgenommen. " Da ist es aber natürlich deutlich schwerer, weil die Kinder zum Beispiel in die Schule gehen ", heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Laut NRW-Innenministerium werden Frauen derzeit nicht nach Afghanistan abgeschoben.

Wie läuft die Abschiebung ab?

Wer per Sammelcharter abgeschoben wird, entscheidet das jeweilige Bundesland. Die Bundesregierung bietet Amtshilfe an und organisiert das Flugzeug, in dem neben maximal 50 Flüchtlingen auch Polizisten mitfliegen. Die Kosten dafür werden in diesem Fall als Teil des "Frontex"-Einsatzes von der EU übernommen, so die Organisation "Pro Asyl".

Details zum genauen Ablauf sind in einem "Memorandum of understanding" festgehalten, das die Bundesregierung parallel zur EU im Oktober 2016 mit der afghanischen Regierung aushandelte - etwa, dass weibliche Begleitung an Bord sein muss.