Schulministerium muss Abituraufgaben austauschen

Betroffen ist das Fach Mathematik, wie das Düsseldorfer Schulministerium am Donnerstag (20.04.2017) mitteilte. Statt der Aufgaben aus dem bundesweiten Fragenpool würden in "wenigen Teilbereichen" landeseigene Aufgaben gestellt.

Auswirkungen auf den Ablauf der Prüfungen soll es laut Ministerium nicht geben. Das Fach Mathematik werde erst Anfang Mai geprüft, hieß es. Zudem seien die Aufgaben noch nicht verteilt. Laut einem Ministeriumssprecher würden die Schulen erst einen Tag vor dem entsprechenden Termin die Aufgaben aus einem geschützten Bereich im Internet herunterladen.

Einbrecher sind Schuld