Viele Ladestellen, aber wenige Elektroautos in NRW

Als im Sommer 2016 die Kaufprämie für Elektroautos an den Start ging, war die Hoffnung auf den Durchbruch der neuen Technik groß. Mittlerweile herrscht eher Ernüchterung. Noch immer sind die Absatzzahlen für E-Autos gering - auch in NRW . Besser läuft es hingegen beim Ausbau der Infrastruktur.

Allein seit März 2016 wurden der Bundesnetzagentur 354 neue Stromladesäulen in NRW gemeldet, wie die Behörde am Dienstag (18.04.2017) in Bonn mitteilte. Nur in Bayern lag die Zahl mit 442 noch höher. Insgesamt gab es in Deutschland rund 1.900 neue Ladestellen.