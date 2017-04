Hagen: Ladendiebin verblüfft Polizisten mit Diebestour

"Sowas haben wir noch nie erlebt" , berichteten die zur Hilfe gerufenen Polizisten. Die 53-Jährige habe die Beutestück in ihrer Handtasche und einem Rollkoffer verschwinden lassen - von Schmuck, über Kosmetikartikel bis zum Selfie-Stick, so die Polizei am Sonntag (30.04.2017). Einiges Diebesgut trug sie direkt am Körper. Die sichergestellte Beute füllte schließlich einen Einkaufswagen.

Stand: 30.04.2017, 17:54