Kurzer Prozess mit Kleinkriminellen

Die Strafe folgt auf dem Fuß: So lautet die Maxime der Justiz, um Kleinkriminelle wie Einbrecher, Diebe oder Grapscher in einem sogenannten beschleunigten Strafverfahren postwendend zu verurteilen. Am Dienstag (07.02.2017) stellten Justiz und Polizei in Duisburg ihre Erfahrungen damit vor. Demnach gibt es dort inzwischen durchschnittlich vier Schnellverfahren pro Woche. Auch in Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop soll das beschleunigte Verfahren jetzt intensiv eingesetzt werden.

U-Haft bis zur Verhandlung

Entscheidender Vorteil aus Sicht der Behörden: Dringend Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz können bis zur Hauptverhandlung in U-Haft genommen werden. "Bislang hatten wir oft das Problem, dass Beschuldigte untergetaucht sind und die Verfahren vorläufig eingestellt werden mussten. Oft haben wir diese Beschuldigten bis zum Eintritt der Verjährung gesucht. Das ist frustrierend für die Strafverfolger, insbesondere, wenn sie immer wieder mit denselben Personen zu tun haben" , sagte Thomas Harden, Chef der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, dem WDR .

Köln ist Vorreiter

In Düsseldorf wird das beschleunigte Verfahren seit zwei Jahren angewendet, jährlich wird rund 300 Kleinkriminellen kurzer Prozess gemacht. In Essen gab es in 2016 etwa 190 solcher Fälle. "In Köln waren es im vergangenen Jahr circa 1.000 beschleunigte Verfahren, davon rund 700 mit Inhaftierung" , sagte ein Sprecher des Amtsgerichts dem WDR. Seit über 30 Jahren gebe es diese Verfahrensform dort schon, 1997 sei sie ins Gesetz aufgenommen worden.

Das beschleunigte Verfahren ist nur in Fällen zulässig, in denen der Sachverhalt einfach gelagert ist oder eine klare Beweislage besteht. Außerdem kann dieses Verfahren nur vor dem Amtsgericht beantragt werden. Die verhängte Strafe darf nicht über ein Jahr betragen.