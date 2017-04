Vergleichsweise viel Kriminalität in NRW

In Nordrhein-Westfalen wurden 2016 von den Behörden 8.097 Straftaten je 100.000 Einwohner registriert. Damit schneidet NRW als Flächenland ähnlich schlecht ab wie Sachsen-Anhalt. In Bayern, als statistisch sicherstem Bundesland, kommen 4.785 Straftaten auf 100.000 Einwohner. Das geht aus der bundesweiten Kriminalitätsstatistik hervor, die am Montag (24.04.2017) von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Berlin vorgestellt wurde.