Die Dortmunder Staatsanwaltschaft hat die Akte Maillé geschlossen, weil keine lebenden Beteiligten des Weltkriegs-Verbrechens in dem westfranzösischen Dorf mehr gefunden werden konnten. Das teilte der Chefankläger für Nazi-Massenverbrechen, Andreas Brendel, am Montag (16.01.2017) mit.

Massaker der Waffen-SS

Das Massaker von Maillé gilt als eines der schwersten Kriegsverbrechen deutscher Soldaten an der französischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. In dem Dorf südlich von Tours an der Loire hatte ein Bataillon der Waffen- SS im August 1944 als Vergeltungsmaßnahme für einen Anschlag französischer Widerstandstruppen 124 Zivilisten getötet, darunter über 40 Kinder.

Im Jahr 2008 hatte der damalige Dortmunder Oberstaatsanwalt Ulrich Maaß vor Ort Überlebende und Zeitzeugen befragt und schließlich die Namen von drei mutmaßlichen Verantwortlichen ermittelt. Zwei waren schon gestorben, das Schicksal des Dritten gilt als unbekannt.