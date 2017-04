Das Adenauer-Haus in Rhöndorf: Nur 15 Kilometer von Bonn entfernt wohnte Konrad Adenauer von 1938 bis zu seinem Tod am 19.04.1967 in diesem Haus. Es liegt unterhalb des Drachenfels' in einem steilen Hang mit Blick über das gesamte Rheintal. Dass Bonn und nicht Frankfurt am Main zur Bundeshauptstadt wurde, liegt auch am gewieften Taktiker Adenauer, der eine klare Vorliebe für den Nachbarort hatte.

