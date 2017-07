Kölner U-Bahn-Stoß: Verdächtiger ein Mehrfachtäter?

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann, der in U-Haft sitzt, wegen versuchten Mordes. Nun hat sich herausgestellt, dass der Tatverdächtige bereits mehrfach gewalttätig gegenüber Frauen geworden sein soll. Er stand deshalb sogar schon vor Gericht.

Drei Anklagen wegen Gewalttätigkeit

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft dem WDR am Donnerstag (27.07.2017) auf Anfrage mitteilte, wurde der 26-Jährige seit Mai in drei Fällen angeklagt - wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Frau mit scharfkantigen Steinen beworfen

Laut Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer soll der Mann am 12. Februar an der Haltestelle Friesenplatz eine wartende Frau vor den Kopf geschlagen und beleidigt haben. Am 17. Februar habe er in der Linie 4 versucht, eine Frau vor die Brust zu treten. Am 13. März soll er an der Haltestelle Wolffssohnstraße eine Frau mit scharfkantigen Steinen aus dem Gleisbett beworfen und beleidigt haben.

Im letzten Fall saß er bis 20 Juli in U-Haft und wurde dann vom Gericht freigesprochen: "Der Tatnachweis war nicht zu führen" , sagte Oberstaatsanwalt Bremer. Seine Behörde habe allerdings Berufung gegen den Freispruch eingelegt. Die anderen beiden Fälle sollen nun mit dem aktuellen Verfahren verbunden werden. Außerdem prüft die Staatsanwaltschaft, ob der 26-Jährige für weitere Taten in Frage kommt.

Stand: 27.07.2017, 18:02