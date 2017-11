Bonn statt Fidschi: UN-Klimakonferenz startet

Das wissen auch die Delegierten, wie zum Beispiel Majid Shafipour. Bonn sei ein guter Ort für diese Konferenz, freut sich der Direktor des Nationalen Instituts für Klimawandel und Umwelt im Iran. Und er ist optimistisch, dass die Veranstaltung unter den guten Bedingungen auch ein Erfolg wird.

Elf Monate Zeit für die größte Konferenz

" Sehr, sehr beeindruckend ", staunt eine Luxemburgerin mit Blick auf die Zeltstadt in der Bonner Rheinaue. Es sei erstaunlich, was in Bonn angesichts der kurzen Vorbereitungszeit von nur elf Monaten auf die Beine gestellt wurde. In der so genannten Bonn-Zone stehen weit mehr als 20 riesige Zelte.

Video starten, abbrechen mit Escape Vorbereitungen zur Klimakonferenz | Lokalzeit aus Bonn | 30.10.2017 | 03:15 Min. | Verfügbar bis 30.10.2018 | WDR

Mehr als 1.110 Menschen können allein im Cateringzelt gleichzeitig essen, zum Teil auf zwei Etagen. Nebenan gibt es ein kleines Winterdorf mit Riesenrad, denn die Delegierten sollen sich auch mal etwas ablenken können. Mit 600 Leihfahrrädern, aber auch Shuttle-Elektrobussen, sollen sie zwischen der "Bonn-Zone" und der rund einen Kilometer entfernten "Bula-Zone" pendeln.