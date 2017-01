Der kleine Waffenschein gefragt wie nie

In NRW stieg die Anzahl der Inhaber eines kleinen Waffenscheins im vergangenen Jahr auf insgesamt 121.690, wie das Innenministerium mitteilte. Damit nahm die Zahl binnen eines Jahres um mehr als 50.000 Inhaber zu. Im Vorjahr hatten noch lediglich 70.757 Menschen das Dokument, das zum Tragen der oft täuschend echt aussehenden Schreckschuss- und Gaspistolen berechtigt.

Innenministerium: " Nur Scheinsicherheit "

Fachleute beurteilen diese Zunahme kritisch. Es werde dringend davon abgeraten, sich derart auszustatten, sagte eine Sprecherin des Düsseldorfer Innenministeriums. " Solche Waffen vermitteln nur eine Scheinsicherheit ." In Konfliktsituationen sei es immer besser, auf sich aufmerksam zu machen. Mit Blick auf mögliche lebensbedrohende Verletzungen sagte die Sprecherin: " Das sind keine Spielzeuge ." Ein Polizeisprecher in Dortmund betonte: " Man muss so einen Einsatz trainieren ."

Wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen verdeckt führen - und im Notfall damit schießen. Die Voraussetzung ist, dass der Bewerber volljährig ist und zuverlässig erscheint. Für den bloßen Kauf von Gas- oder Schreckschusswaffen braucht man keinen Schein.

GdP: Große Nachfrage bei Frauen

Offenbar ist der Anstieg auch eine Folge der Silvesternacht in Köln und Düsseldorf. Nach Information von Arnold Plickert, Chef der Gewerkschaft der Polizei in NRW, wollen viele Frauen das Dokument, um etwa eine Gaspistole dabeizuhaben. Im Dortmunder Polizeipräsidium etwa gingen allein im Januar 2016 insgesamt 812 Anträge für einen kleinen Waffenschein ein, im April dann nur noch 85. Bei der Bearbeitung gebe es noch Wartelisten, sagte ein Sprecher. Die Polizei in Düsseldorf bearbeitete allein im Februar vorigen Jahres 610 Anträge auf einen kleinen Waffenschein, im Juli nur noch 40. Das Polizeipräsidium in Münster hat 2016 insgesamt 303 Erlaubnisse neu erteilt, 2015 waren es nur 45 gewesen.