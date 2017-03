Eiskalt und mordlüstig: Ermittler in Herne sind erschüttert

Tötungsdelikte gestanden

Marcel H. hat eingeräumt am Donnerstagabend (09.03.2017) den Brand in der Wohnung gelegt zu haben, um Spuren zu beseitigen und neben der Tötungen des 9-Jährigen auch den Mord an dem 22-Jährigen Wohnungsinhaber gestanden.

Marcel H. kam bei Bekanntem unter

Der Verdächtige soll die Wohnung des Bekannten angezündet haben

Marcel H. soll laut Staatsanwaltschaft am Montag (06.03.2017) nach dem Mord an dem 9-jährigen Nachbarsjungen bei seinem entfernten Bekannten, 4 km vom Tatort entfernt, untergekommen sein. Als Grund soll Marcel H. angegeben haben, dass seine Familie weggezogen sei. Am Dienstagmorgen (07.03.2017) soll Marcel H.'s Bekannter dann über Einträge auf Facebook bemerkt haben, dass sein Gast gesucht wird. Daraufhin habe Marcel H. ihn getötet und den Brand gelegt. Der Leichnahm des 22-Jährigen soll 68 Stichverletzungen aufgewiesen haben.